MÄRKTE-Asiatische Börsen im Aufwind - Entspannungssignale im Handelsstreit

Tokio, 05. Apr (Reuters) - An den asiatischen Aktienmärkten hat sich am Donnerstag Optimismus breit gemacht. Die Börsen profitierten von der Hoffnung, dass ein Handelskrieg zwischen den USA und China doch noch vermieden werden kann. Vor allem die Signale beider Seiten, offen für Verhandlungen zu sein, machte den Investoren wieder Lust auf Aktien. Der Nikkei-Index legte 1,5 Prozent auf 21.645 Punkte zu, der breiter gefasste Topix-Index gewann 1,1 Prozent auf 1724 Zähler. Die Börsen in China blieben wegen eines Feiertags geschlossen. "Ich denke, dass die Auswirkungen der Handelseinschränkungen deutlich geringer ausfallen als es zuletzt den Anschein hatte", sagte Jeffery Becker, Chef des Vermögensverwalters Jennison Associates. Der Handel zwischen den USA und China habe in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen und die Abhängigkeit beider Seiten voneinander sei sehr groß. "Beide Länder haben viel zu verlieren, wenn sie den Handelskrieg anheizen." Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hatte angedeutet, dass die geplanten Extrazölle auf chinesische Produkte Teil einer Verhandlungsstrategie sein könnten. Auch die Regierung in Peking betonte, dass Gespräche mit den USA weiterhin der bevorzugte Weg seien. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.645,42 +1,5 Topix 1.724,61 +1,1 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng Kein Handel Kospi 2.432,73 +1,0 MSCI-Index Asien ex Japan 560,11 +0,5 Euro/Dollar 1,2271 Pfund/Dollar 1,4063 Dollar/Yen 106,87 Dollar/Franken 0,9616 Dollar/Yuan 6,3045 Dollar/Won 1.059,30 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % MITSUI FUDOSAN +4,4 SUMITOMO MTL -2,0 MIN TERUMO CORP +3,9 FURUKAWA ELEC -1,9 TOTO +3,9 CHIYODA CORP -1,9 NISSAN CHEM +3,9 TOKAI CARBON -1,9 INDS NIP ELEC GLASS +3,7 SHOWA DENKO -1,9