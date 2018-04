MÄRKTE-Neue Runde im Handelsstreit lastet auf japanischer Börse

Tokio, 06. Apr (Reuters) - Die Androhung weiterer Zölle gegen China durch US-Präsident Donald Trump hat den asiatischen Börsen am Freitag zugesetzt. Der Nikkei-Index verlor 0,4 Prozent auf 21.567,52 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab 0,1 Prozent nach. Die Börse in Shanghai blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Trump hatte am Donnerstag mitgeteilt, er habe die Handelsbeauftragten der US-Regierung damit beauftragt, weitere Zölle gegen China im Volumen von 100 Milliarden Dollar zu prüfen. Die chinesische Regierung will auf die neuerlichen Zoll-Androhungen gegebenenfalls mit Gegenmaßnahmen reagieren. "Einmal mehr setzt Donald Trump auf Eskalation", sagt Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Der US-Präsident bleibe ein unkalkulierbarer Risikofaktor für die Börsen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.567,52 -0,4 Topix 1.719,30 -0,3 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 29.752,07 +0,8 Kospi 2.423,28 -0,6 MSCI-Index Asien ex Japan 560,18 -0,1 Euro/Dollar 1,2231 Pfund/Dollar 1,3987 Dollar/Yen 107,34 Dollar/Franken 0,9629 Dollar/Yuan 6,3045 Dollar/Won 1.068,53 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % DAIICHI SANKYO +4,7 TAKEDA PHARM -5,0 SEVEN & I HLDG +3,4 UNITIKA -4,0 JXTG HOLDINGS +3,1 SUMCO -4,0 DAINPN SUMI +3,0 SHIN-ETSU CHEM -4,0 PHAR MITSUBISHI +3,0 YASKAWA ELEC -4,0 MOTOR (Reporter: Ayai Tomisawa, bearbeitet von Daniela Pegna redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)