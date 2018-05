MÄRKTE-Asien-Börsen im Plus - Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit

Frankfurt/Tokio, 14. Mai (Reuters) - In der Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China kehren einige Anleger in die asiatischen Aktienmärkte zurück. Der japanische Nikkei-Index stieg um 0,5 Prozent auf 22.865,86 Punkte. Der Leitindex der chinesischen Börsen von Shanghai und Shenzhen gewann 0,8 Prozent auf 3903 Zähler. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende überraschend über den Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt, er wolle den Technologiekonzern ZTE zurück ins Geschäft bringen. Der zweitgrößte chinesische Smartphone-Hersteller musste den Betrieb einstellen, weil das US-Handelsministerium wegen der Verletzung von Iran-Sanktionen Zulieferern verboten hatte, Bauteile oder Software an ZTE zu liefern. ZTE-Titel blieben vom Handel ausgesetzt. Bei den Einzelwerten in Tokio sorgte Shiseido mit dem größten Tagesgewinn seit fast zehn Jahren für Furore. Mit 8405 Yen waren die Aktien des japanischen Kosmetik-Konzerns zudem zeitweise so teuer wie noch nie. Das Unternehmen verdoppelte seinen Quartalsgewinn auf umgerechnet 360 Millionen Euro. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.865,86 +0,5 Topix 1.805,92 +0,6 Shanghai 3.171,85 +0,3 CSI300 3.907,33 +0,9 Hang Seng 31.470,37 +1,1 Kospi 2.475,00 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 575,92 +0,4 Euro/Dollar 1,1967 Pfund/Dollar 1,3563 Dollar/Yen 109,35 Dollar/Franken 0,9989 Dollar/Yuan 6,3385 Dollar/Won 1.067,10 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % NIP SHEET GLASS +16, DOWA HOLDINGS -9,1 1 SHISEIDO +15, CITIZEN WATCH -6,6 6 TAKARA HOLDINGS +10, CHIYODA CORP -6,6 4 MITSUI FUDOSAN +9,2 KIRIN HOLDINGS -6,6 FUJIKURA +8,6 OJI HOLDINGS -6,6 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)