MÄRKTE-Börsianer in Asien halten sich zurück - Nikkei fällt

Tokio/Frankfurt, 15. Mai (Reuters) - Aus Sorge vor einer Konjunkturabkühlung haben Anleger in Asien am Dienstag auf die Bremse getreten. Zudem drückten Sorgen wegen der US-Handelspolitik, des Nordkorea-Konflikts und wegen der Ausschreitungen in Israel auf die Stimmung, sagte Anlage-Spezialist Yoshinori Shigemi vom Vermögensverwalter JP Morgan Asset Management. Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,2 Prozent tiefer bei 22.818 Punkten. Der breiter angelegte Topix-Index bewegte sich mit 1805 Zählern nicht vom Fleck. Auch in China notierten die wichtigsten Indizes kaum verändert. Neueste Konjunkturdaten aus der Volksrepublik deuten auf eine Abkühlung der Wirtschaft hin: Die Investitionen der Unternehmen stiegen in den ersten vier Monaten 2018 nur noch um sieben Prozent, das war der schwächste Wert seit 1999. Zudem blieben die Zuwächse im Einzelhandel hinter den Erwartungen der Experten zurück. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.818,02 -0,2 Topix 1.805,15 +0,0 Shanghai 3.178,58 +0,1 CSI300 3.908,24 +0,0 Hang Seng 31.197,08 -1,1 Kospi 2.458,54 -0,7 MSCI-Index Asien ex Japan 571,69 -0,9 Euro/Dollar 1,1922 Pfund/Dollar 1,3544 Dollar/Yen 109,92 Dollar/Franken 1,0007 Dollar/Yuan 6,3491 Dollar/Won 1.073,13 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % NIP SHEET GLASS +7,7 PIONEER -9,0 KURARAY +5,0 EBARA CORP -8,4 KONICA MINOLTA +3,6 NISSHIN GROUP -8,4 NTT DATA +3,3 MITSUBISHI EST -8,4 SONY FINANCIAL +2,9 KAJIMA CORP -8,4 (Reporter: Shinichi Saoshiro und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)