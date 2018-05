MÄRKTE-Nordkorea-Konflikt macht Asien-Anleger nervös

Frankfurt/Tokio, 16. Mai (Reuters) - Die mögliche Absage des Gipfels zwischen Nordkorea und den USA bereitet Asiens Anlegern Kopfschmerzen. Der japanische Leitindex Nikkei-Index fiel um 0,4 Prozent auf 22.717,23 Punkte. Die Börse Shanghai büßte 0,3 Prozent ein und der südkoreanische Aktienmarkt verlor bis zu 0,6 Prozent. Wegen eines gemeinsamen Manövers der USA mit Südkorea sagte Nordkorea ein geplantes Treffen mit Vertretern der Regierung in Seoul ab. Außerdem stellte das Land das für den 12. Juni geplante Treffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump infrage. Sollten die Gespräche scheitern, bestehe das Risiko einer Verschärfung des Handelsstreites zwischen den USA und China, weil Trump dann nicht mehr auf die Regierung in Peking als Verbündeten in den Nordkorea-Verhandlungen angewiesen sei, warnten die Analysten der Bank JPMorgan. Bei den Einzelwerten sorgte der Kursrutsch der Bank Mitsubishi UFJ für Aufsehen. Das gemessen am Börsenwert größte Geldhaus Japans machte zwar im abgelaufenen Geschäftsjahr umgerechnet 7,6 Milliarden Euro Gewinn. Analysten hatten allerdings auf mehr gehofft. Auch das Ergebnisziel für das laufende Geschäftsjahr enttäuschte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.717,23 -0,4 Topix 1.800,35 -0,3 Shanghai 3.182,53 -0,3 CSI300 3.911,03 -0,3 Hang Seng 31.092,22 -0,2 Kospi 2.460,96 +0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 568,94 -0,1 Euro/Dollar 1,1836 Pfund/Dollar 1,3512 Dollar/Yen 110,27 Dollar/Franken 0,9995 Dollar/Yuan 6,3678 Dollar/Won 1.077,10 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % NISSHIN STEEL +15, EBARA CORP -5,3 6 TOYO SEIKAN +10, KURARAY -4,3 HLDG 8 NTN CORP +5,3 OBAYASHI CORP -4,3 JPN STEEL WORKS +5,0 JAPAN POST HLDG -4,3 DAINPN SUMI +4,5 KAJIMA CORP -4,3 PHAR (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)