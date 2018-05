MÄRKTE-Wall Street schiebt Tokioter Börse an

Tokio, 17. Mai (Reuters) - Positive Vorgaben von der Wall Street haben den japanischen Aktienmarkt am Donnerstag gestützt. Der Nikkei-Index gewann 0,5 Prozent auf 22.838 Punkte. Der breiter angelegte Topix-Index stieg um 0,5 Prozent auf 1808 Zähler. In New York war der Dow-Jones-Index mit einem Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel gegangen. Die US-Einzelhändler hatten der Wall Street am Mittwoch zu leichten Gewinnen verholfen. Gefragt waren in Japan Finanzwerte. So legten die Papiere von Mitsubishi UFJ Financial Group 1,2 Prozent und die von Sumitomo Mitsui Financial Group 1,4 Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.838,37 +0,5 Topix 1.808,37 +0,5 Shanghai 3.155,79 -0,4 CSI300 3.867,84 -0,6 Hang Seng 31.006,20 -0,3 Kospi 2.449,41 -0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 569,59 -0,1 Euro/Dollar 1,1813 Pfund/Dollar 1,3552 Dollar/Yen 110,42 Dollar/Franken 1,0005 Dollar/Yuan 6,3615 Dollar/Won 1.079,70 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % MITSUI MIN & +5,5 KAJIMA CORP -2,3 SML DAIICHI SANKYO +5,3 NIP LIGHT MTL -2,1 HD DAINPN SUMI +4,6 ALPS ELECTRIC -2,1 PHAR FUJIKURA +3,9 AEON -2,1 SUMITOMO CHEM +3,8 NTT -2,1 (Reporter: Ayai Tomisawa, Daniela Pegna, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)