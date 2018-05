MÄRKTE-Bewegung im Handelsstreit hilft Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio 18. Mai (Reuters) - In der Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China steigen Anleger wieder in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index stieg am Freitag um 0,4 Prozent auf 22.930,36 Punkte, und die Börse Shanghai gewann 0,6 Prozent. Insidern zufolge hat China den USA angeboten, das von US-Präsident Donald Trump vielfach kritisierte Handelsdefizit seines Landes jährlich um rund 200 Milliarden Dollar zu reduzieren. "Gemessen an der bisherigen Entwicklung der Verhandlungen ist die Chance für einen Kompromiss größer als das Risiko eines Scheiterns", sagte Volkswirt Kota Hirayama vom Vermögensverwalter SMBC Nikko Securities. Bei den Unternehmen rückte PeptiDream ins Rampenlicht. Die Biotechfirma lizensiert ihre sogenanntes Peptide Discovery Platform System an die Pharmafirma Shionogi. PeptiDream-Titel stiegen um drei Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.930,36 +0,4 Topix 1.815,25 +0,4 Shanghai 3.182,94 +0,9 CSI300 3.892,74 +0,7 Hang Seng 31.113,35 +0,6 Kospi 2.460,78 +0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 568,61 +0,2 Euro/Dollar 1,1812 Pfund/Dollar 1,3520 Dollar/Yen 110,81 Dollar/Franken 0,9998 Dollar/Yuan 6,3676 Dollar/Won 1.077,70 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % CHIYODA CORP +4,5 JPN STEEL WORKS -5,2 TAIYO YUDEN +4,1 TAKARA HOLDINGS -4,6 SOMPO HOLDINGS +3,9 SCREEN HOLDINGS -4,6 EISAI +3,8 KAJIMA CORP -4,6 JXTG HOLDINGS +3,6 ADVANTEST -4,6 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Klaus-Peter Senger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)