MÄRKTE -Börse in Tokio nach Durchbruch in Handelsstreit im Plus

Tokio, 21. Mai (Reuters) - Nach einem ersten Durchbruch im Handelsstreit zwischen den USA und China ist die Börse in Tokio mit einem Plus in die neue Handelswoche gestartet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte am Montagvormittag 0,4 Prozent auf 23.023 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,2 Prozent auf 1818 Zähler.

“Die Gespräche am Wochenende haben Fortschritte gemacht”, sagte Koji Kabeya, Chefstratege bei Daiwa Securities, mit Blick auf die Beratungen zwischen den USA und China. Zwar müssten noch immer Details ausgearbeitet werden, doch es sei positiv für die Märkte, dass man eine Waffenruhe vereinbart habe.

Der Euro gab gegenüber dem Dollar leicht nach. Ein Euro wurde mit 1,1752 Dollar bewertet. Der Dollar wurde mit 110,98 Yen gehandelt. (Büro Tokio; geschrieben von Sabine Ehrhardt; Bei Fragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 7565 1312 oder; 030 2888 5168.)