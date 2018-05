MÄRKTE-Trump verunsichert Asien-Anleger - China-Konflikt schwelt weiter

Frankfurt/Tokio, 23. Mai (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat an den asiatischen Börsen die Sorge vor einem Handelsstreit mit China erneut aufleben lassen. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Mittwoch 1,2 Prozent auf 22.689 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,7 Prozent nach. Auch in China fielen die Börsenbarometer um mehr als ein Prozent. Anleger reagierten nervös, nachdem Trump sich unzufrieden mit dem Stand der Verhandlungen gezeigt hatte. Die USA und China hatten zu Wochenbeginn nach monatelangen gegenseitigen Zolldrohungen eine Grundsatzvereinbarung geschlossen. "Vielleicht waren die Märkte am Montag zu optimistisch", sagte Analyst Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Bei zahlreichen Fragen gebe es noch keine Fortschritte, etwa beim Schutz geistigen Eigentums. "Die Unsicherheit ist immer noch da und das dämpft die Handelsaktivität", sagte Aktienstratege Isao Kubo vom Vermögensverwalter Nissay Asset Management. Ebenfalls auf die Stimmung drückte, dass Trump das geplante Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un infrage stellte. Ein Anstieg des Yen zum Dollar machte in Japan vor allem Exportfirmen zu schaffen. Aktien von TDK Corp fielen um zwei Prozent, Honda Motor um ein Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.689,74 -1,2 Topix 1.797,31 -0,7 Shanghai 3.180,81 -1,0 CSI300 3.868,73 -1,0 Hang Seng 30.926,33 -1,0 Kospi 2.476,31 +0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 566,13 -0,3 Euro/Dollar 1,1759 Pfund/Dollar 1,3401 Dollar/Yen 110,51 Dollar/Franken 0,9927 Dollar/Yuan 6,3752 Dollar/Won 1.079,90 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % RECRUIT +2,8 NGK INSULATORS -5,3 HOLDINGS ANA HOLDINGS +1,3 INPEX -4,5 DAINPN SUMI +1,3 NSK -4,5 PHAR KIRIN HOLDINGS +1,1 SOJITZ -4,5 SEVEN & I HLDG +1,0 FAST RETAILING -4,5 (Reporter: Ayai Tomisawa, bearbeitet von Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)