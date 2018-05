MÄRKTE-Mögliche US-Zölle auf Import-Autos verunsichern Asien-Anleger

Tokio, 24. Mai (Reuters) - Die Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits mit den USA haben den japanischen Aktienmarkt am Donnerstag belastet. Die Androhung von US-Schutzzöllen auf Import-Autos und Zweifel an den Fortschritten in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China drückten den Nikkei-Index um 1,1 Prozent auf 22.437 Zählern ins Minus. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 1,2 Prozent. Unter die Räder gerieten vor allem Autowerte: Mazda verloren mehr als fünf Prozent. Toyota gaben drei Prozent, Subaru 2,5 Prozent und Nissan 1,8 Prozent nach. "Die Stimmung im Autosektor ist mies", sagte Takashi Ito von Nomura Securities. Der US-Präsident wies das US-Handelsministerium am Mittwochabend an zu prüfen, ob die Auto-Einfuhren die nationale Sicherheit der USA bedrohen. Nach einem Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ) könnte der Aufschlag auf Autos, LKW und Autoteile bis zu 25 Prozent betragen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.437,01 -1,1 Topix 1.775,65 -1,2 Shanghai 3.154,62 -0,5 CSI300 3.827,03 -0,7 Hang Seng 30.606,54 -0,2 Kospi 2.466,26 -0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 564,51 +0,1 Euro/Dollar 1,1705 Pfund/Dollar 1,3355 Dollar/Yen 109,47 Dollar/Franken 0,9935 Dollar/Yuan 6,3919 Dollar/Won 1.079,40 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % NTT DATA +3,6 MAZDA MOTOR -5,2 OTSUKA HOLDINGS +3,3 YASKAWA ELEC -5,1 CHUGAI PHARM +2,9 KAWASAKI HVY -5,1 IND SHISEIDO +1,8 GS YUASA CORP -5,1 ASTELLAS PHARMA +1,6 MITSUI MIN & -5,1 SML (Reporterin: Ayai Tomisawa, bearbeitet von Daniela Pegna, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)