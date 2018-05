MÄRKTE-Absage von USA/Nordkorea-Gipfel bremst Tokioter Börse

Tokio, 25. Mai (Reuters) - Nach der Absage des Gipfels Nordkorea-Gipfels durch US-Präsident Donald Trump haben die Anleger in Japan Vorsicht walten lassen. Der Nikkei-Index schloss mit 22.450 Zählern am Freitag kaum verändert. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag minimal höher bei 566,35 Punkten. Trump warf Kim in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief vor, zuletzt offen feindselig gewesen zu sein. Daher sei ein solches Treffen zurzeit nicht angemessen. Der US-Präsident ließ die Tür für ein Treffen zu einem späteren Zeitpunkt aber offen. Im Fokus standen am japanischen Aktienmarkt vor allem Rüstungskonzerne. So stiegen etwa Ishikawa Seisakusho um 5,5 Prozent. Zu den Verlierern zählten indes erneut Papiere von Autobauern angesichts der Sorge vor neuen US-Zöllen für die Branche. Toyota verloren 1,3 Prozent und Subaru ein Prozent. Trump hat im Handelsstreit mit großen Wirtschaftsräumen Importzölle auf Autos angedroht und das Handelsministerium zur Prüfung entsprechender Schritte angewiesen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.450,79 +0,1 Topix 1.771,70 -0,2 Shanghai 3.138,87 -0,5 CSI300 3.813,78 -0,4 Hang Seng 30.620,45 -0,5 Kospi 2.459,97 -0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 566,01 +0,0 Euro/Dollar 1,1702 Pfund/Dollar 1,3359 Dollar/Yen 109,40 Dollar/Franken 0,9924 Dollar/Yuan 6,3884 Dollar/Won 1.077,50 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % KIRIN HOLDINGS +4,3 EBARA CORP -3,9 ANA HOLDINGS +3,3 SCREEN HOLDINGS -3,5 IHI +2,7 NSK -3,5 KEISEI ELE RY +2,6 MITSUI E&S HLDG -3,5 NIP SHEET GLASS +2,5 MITSUBISHI EST -3,5 (Reporterin: Ayai Tomisawa und Daniela Pegna Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)