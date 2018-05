MÄRKTE-Anleger in Japan unentschlossen - Nordkorea und Öl im Blick

Tokio/Frankfurt, 28. Mai (Reuters) - Anleger in Japan haben sich am Montag kaum aus der Deckung gewagt. Die weiterhin fallenden Preise für Rohöl drückten einerseits auf die Stimmung der Investoren. Auf der anderen Seite sorgte für Zuversicht, dass das lang erwartete Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un womöglich doch zustande kommt. Am Donnerstag hatte Trump den Gipfel, bei dem erstmals ein amtierender US-Präsident mit einem Machthaber Nordkoreas zusammenkommen würde, noch abgesagt. "Es sieht ganz danach aus, als ob beide Seiten doch an Fortschritten interessiert sind", sagte Nobuhiko Kuramochi, Marktstratege beim Brokerhaus Mizuho Securities. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss den Handel 0,1 Prozent fester bei 22.481 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,1 Prozent auf 1770 Zähler. Die Börse in Südkorea legte ein Prozent zu. An den Rohstoffmärkten gaben die Ölpreise weiter nach, was für Unsicherheit bei den Investoren sorge. Die richtungweisende Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 2,6 Prozent auf ein Drei-Wochen-Tief von 74,49 Dollar je Barrel, US-Leichtöl WTI gab bis zu 3,1 Prozent auf 65,80 Dollar nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.481,09 +0,1 Topix 1.770,42 -0,1 Shanghai 3.129,13 -0,4 CSI300 3.821,57 +0,1 Hang Seng 30.762,52 +0,6 Kospi 2.482,35 +0,9 MSCI-Index Asien ex Japan 568,82 +0,4 Euro/Dollar 1,1712 Pfund/Dollar 1,3325 Dollar/Yen 109,52 Dollar/Franken 0,9915 Dollar/Yuan 6,3914 Dollar/Won 1.074,00 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % NIPPON PAPER +3,8 SHOWA SHELL -4,5 IND NISSAN CHEM +2,7 JXTG HOLDINGS -4,2 INDS NITTO DENKO +2,4 CHIYODA CORP -4,2 CORP ASAHI GROUP +2,3 TOYOTA TSUSHO -4,2 HLDG MITSUBISHI EST +2,2 SAPPORO -4,2 HOLDINGS (Reporter: Hideyuki Sano, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)