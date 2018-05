MÄRKTE-Italien-Krise setzt Asiens Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 29. Mai (Reuters) - Die ungewisse politische Zukunft Italiens bereitet Anlegern weltweit Kopfschmerzen. Experten befürchten, dass sich der Wahlkampf in Italien um den Verbleib des Landes in der Euro-Zone drehen könnte. Darüber hinaus sorge auch das Hick-Hack um den geplanten Gipfel zwischen den USA und Nordkorea für Unsicherheit, sagte Analyst Nick Twidale vom Brokerhaus Rakuten. US-Präsident Donald Trump hatte sein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zunächst abgesagt,, kurz darauf aber eine Zusammenkunft als weiterhin möglich bezeichnet. Der japanische Nikkei-Index verlor am Dienstag 0,6 Prozent auf 22.358,43 Punkte und die Börse Shanghai büßte ebenfalls 0,2 Prozent ein. Bei den Einzelwerten stand unter anderem Nippon Paper im Mittelpunkt. Der Papier-Produzent rechnet wegen sinkender Nachfrage für das laufende Geschäftsjahr mit einem Verlust von umgerechnet 142 Millionen Euro. Die Aktie fiel daraufhin um 8,7 Prozent. Die Titel von Tokai Carbon stiegen dagegen um bis zu 9,2 Prozent auf ein Rekordhoch von 2119 Yen. Dank steigender Preise für das wichtigste Produkt Grafitelektroden hob das Unternehmen sein Gewinnziel um rund die Hälfte an. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.358,43 -0,6 Topix 1.761,85 -0,5 Shanghai 3.129,59 -0,2 CSI300 3.819,52 -0,4 Hang Seng 30.612,99 -0,6 Kospi 2.458,33 -0,8 MSCI-Index Asien ex Japan 565,96 -0,4 Euro/Dollar 1,1616 Pfund/Dollar 1,3302 Dollar/Yen 108,92 Dollar/Franken 0,9930 Dollar/Yuan 6,4116 Dollar/Won 1.076,30 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKAI CARBON +9,2 NIPPON PAPER -8,7 IND FAMILYMART UNY +2,3 MINEBEA MITSUMI -5,0 H SHOWA DENKO +1,7 RICOH CO LTD -5,0 KAO CORPORATION +1,4 NIP SHEET GLASS -5,0 TOKYU FUDOSAN +1,4 UBE INDUSTRIES -5,0 HD (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)