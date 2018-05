MÄRKTE-Asiatische Börsen wegen Italien-Krise unter Druck

Frankfurt/Tokio, 30. Mai (Reuters) - Die Angst der Anleger vor einer Euro-Krise hat die asiatischen Börsen am Mittwoch in die Knie gezwungen. In Tokio fiel der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,5 Prozent auf 22.018 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor ebenfalls 1,5 Prozent auf 1736 Zähler. Anleger trennten sich wegen der Regierungskrise in Italien von risikoreicheren Investments und verkauften vor allem Aktien von Finanzinstituten. Die Flucht in als sicher geltende Anlagen wie den japanischen Yen trieb die Währung nach oben, was exportlastigen Unternehmen zu schaffen machte. Aktien des Autobauers Toyota fielen um rund zwei Prozent. "Die politischen Probleme in Italien haben Anleger weltweit die Risikobremse ziehen lassen", sagte Stratege Norihiro Fujito vom Analysehaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Italien steuert auf Neuwahlen zu. Hauptthema im nächsten Wahlkampf dürfte die Rolle des Landes in der Europäischen Union und dem Euro werden. Investoren gehen davon aus, dass die Wahl de facto ein Referendum über den Verbleib in der Währungsunion werden könnte. Die Gemeinschaftswährung ging auf leichten Erholungskurs, nachdem sie am Dienstag auf den tiefsten Stand seit zehn Monaten gefallen war: der Euro lag 0,3 Prozent höher bei 1,1570 Dollar. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.018,52 -1,5 Topix 1.736,13 -1,5 Shanghai 3.066,21 -1,7 CSI300 3.751,54 -1,4 Hang Seng 30.066,31 -1,4 Kospi 2.415,93 -1,7 MSCI-Index Asien ex Japan 557,21 -1,3 Euro/Dollar 1,1572 Pfund/Dollar 1,3269 Dollar/Yen 108,75 Dollar/Franken 0,9925 Dollar/Yuan 6,4308 Dollar/Won 1.080,15 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % ISETAN MITSUKO +1,8 UBE INDUSTRIES -4,8 H SHOWA DENKO +1,2 SUMITOMO ELEC -3,7 MINEBEA MITSUMI +0,7 TOSOH CORP -3,7 SOFTBANK GROUP +0,7 KAWASAKI HVY -3,7 IND NTT +0,5 NISSHINBO HLDG -3,7 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)