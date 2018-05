MÄRKTE-Italien-Sorgen lassen nach - Japan-Börse legt zu

Tokio, 31. Mai (Reuters) - Unter Anlegern in Japan haben Sorgen im Zusammenhang mit der Suche nach einer Regierung in Italien am Donnerstag nachgelassen. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index bis Mittag um 0,4 Prozent auf 22.112 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,3 Prozent auf 1741 Zähler zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans kletterte um 0,7 Prozent nach oben.

Begrenzt wurden die Gewinne allerdings durch schwache Daten zur japanischen Industrieproduktion und einem stärkeren Yen.

Der Euro notierte bei 1,1654 Dollar - und damit in der Nähe des Stands, auf den er am Mittwoch geklettert war. Der Dollar wurde mit 108,68 Yen gehandelt.

In Italien unternehmen die rechte Lega und die populistischen 5 Sterne einen neuen Anlauf für eine Koalition.