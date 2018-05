MÄRKTE-Nikkei schließt fester - Italien-Sorgen lassen nach

Tokio/Frankfurt, 31. Mai (Reuters) - Die Sorgen vor möglichen Neuwahlen in Italien sind an den Börsen in Asien am Donnerstag in den Hintergrund gerückt. "Investoren haben die Nachrichten aus Italien langsam verdaut und kehren wieder zur Tagesordnung zurück", sagte Marktanalyst Masahiro Ichikawa vom Brokerhaus Sumitomo Mitsui Asset Management. So blickten viele Anleger etwa auf den für Freitag erwarteten Arbeitsmarktbericht der USA. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,8 Prozent höher bei 22.201 Punkten. Die wichtigsten Börsen in China legten jeweils knapp zwei Prozent zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans kletterte um 0,7 Prozent. In Italien unternehmen die rechte Lega und die populistischen 5-Sterne-Bewegung einen neuen Anlauf für eine Koalition. Die Angst vor Neuwahlen und die damit aufkeimende Sorge, ein Urnengang könne als Abstimmung über Italiens Zukunft in der Euro-Zone gesehen werden, hatten die Aktien- und Anleihemärkte in den vergangenen Tagen belastet. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.201,82 +0,8 Topix 1.747,45 +0,7 Shanghai 3.095,61 +1,8 CSI300 3.800,85 +2,1 Hang Seng 30.355,32 +1,0 Kospi 2.420,30 +0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 561,13 +0,7 Euro/Dollar 1,1681 Pfund/Dollar 1,3312 Dollar/Yen 108,71 Dollar/Franken 0,9880 Dollar/Yuan 6,4022 Dollar/Won 1.075,94 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SUMITOMO OSAKA +6,0 KAWASAKI KISEN -3,2 SHISEIDO +5,1 PIONEER -2,5 TOKAI CARBON +5,1 UBE INDUSTRIES -2,5 JXTG HOLDINGS +4,1 SUBARU -2,5 KIKKOMAN CORP +3,8 DAIICHI SANKYO -2,5 (Reporter: Shinichi Saoshiro, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)