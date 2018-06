MÄRKTE-Eskalation im Handelsstreit beeindruckt Anleger in Asien kaum

Tokio, 01. Jun (Reuters) - Die Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und Europa hat Anleger in Asien am Freitag kaum beeindruckt. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Zölle auf Stahl und Aluminiumimporte aus der EU zu verhängen, sei erwartet worden, sagte Hikaru Sato von Daiwa Securities. “Also reagieren die Märkte in Japan nicht.” Stattdessen griffen Investoren bei Exportaktien zu, nachdem der Yen etwas an Wert verlor.

In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index bis Mittag um 0,3 Prozent auf 22.273 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,5 Prozent zu auf 1755 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans kletterte um 0,2 Prozent nach oben.

Der Euro notierte wenig verändert bei 1,1692 Dollar. Der Dollar wurde mit 109,20 Yen gehandelt.