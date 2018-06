MÄRKTE-Asiatische Börsen uneinheitlich - Handelsstreit bremst

Frankfurt/Tokio, 01. Jun (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben angesichts eines drohenden Handelskrieges am Freitag uneinheitlich geschlossen. In Tokio ging der Nikkei<.N225-Index 0,1 Prozent tiefer mit 22.171,35 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix-Index schloss 0,1 Prozent höher bei 1.749,17 Zählern. In China legten die Anleger den Rückwärtsgang ein. Die USA hätten mit dem Handelsstreit mit der Europäischen Union eine neue Eskalationsstufe gezündet, betonte Ökonom Soichiro Monji vom Bankhaus Daiwa SB. Es sei nicht zu erwarten, dass US-Präsident Donald Trump im Vorfeld der US-Zwischenwahlen nachgiebiger werde. Die Entscheidung, Zölle auf Stahl und Aluminiumimporte aus der EU zu verhängen, sei allerdings auch erwartet worden, betonten Börsianer. Anleger griffen angesichts eines schwächerer Yen vermehrt zu Exportaktien. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.171,35 -0,1 Topix 1.749,17 +0,1 Shanghai 3.072,38 -0,8 CSI300 3.768,37 -0,9 Hang Seng 30.430,42 -0,1 Kospi 2.440,15 +0,7 MSCI-Index Asien ex Japan 562,70 +0,1 Euro/Dollar 1,1669 Pfund/Dollar 1,3266 Dollar/Yen 109,11 Dollar/Franken 0,9883 Dollar/Yuan 6,4156 Dollar/Won 1.075,50 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % DAIICHI SANKYO +4,8 TAKEDA PHARM -3,4 PACIFIC METALS +4,3 KAO CORPORATION -3,0 OLYMPUS +4,0 FURUKAWA ELEC -3,0 OBAYASHI CORP +3,9 HITACHI CONST -3,0 SHOWA SHELL +3,7 KOMATSU -3,0 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)