MÄRKTE-Starke US-Daten machen Asien-Anlegern Mut

Frankfurt/Tokio, 04. Jun (Reuters) - Ermutigende US-Konjunkturdaten geben den asiatischen Börsen Auftrieb. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um 1,4 Prozent auf 22.475,94 Punkte und die Börse Shanghai gewann 0,5 Prozent. "Wir hatten starke US-Arbeitsmarktdaten, aber der Lohnanstieg war gedämpft" sagte Hirokazu Kabeya, Chef-Anlagestratege der Investmentbank Daiwa. Dies dämpfe die Furcht vor einer anziehenden Inflation und aggressiveren Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Zu den Favoriten am japanischen Aktienmarkt zählte Ito En. Die Aktien des Tee-Anbieters stiegen um bis zu 7,5 Prozent auf ein 18-Jahres-Hoch von 4900 Yen. Das Unternehmen stellte für das laufende Geschäftsjahr einen Gewinnanstieg um 11,5 Prozent auf umgerechnet 109 Millionen Euro in Aussicht. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.475,94 +1,4 Topix 1.774,69 +1,5 Shanghai 3.090,23 +0,5 CSI300 3.808,54 +1,0 Hang Seng 30.934,96 +1,5 Kospi 2.445,48 +0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 570,65 +1,1 Euro/Dollar 1,1683 Pfund/Dollar 1,3362 Dollar/Yen 109,67 Dollar/Franken 0,9880 Dollar/Yuan 6,4203 Dollar/Won 1.071,40 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % OLYMPUS +5,4 YAHOO JAPAN -1,5 SUMITOMO MTL +4,9 TAKEDA PHARM -1,3 MIN DENSO +4,8 FURUKAWA ELEC -1,3 TDK CORPORATION +4,5 NIPPON KAYAKU -1,3 FUKUOKA FIN GRP +4,3 FANUC LTD -1,3 (Reporter: Hakan Ersen. Redigiert von Boris Berner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)