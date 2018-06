MÄRKTE-Börsianer in Asien vorsichtig optimistisch - Tech-Aktien gefragt

Tokio, 05. Jun (Reuters) - Nach der Kursrally zum Wochenstart haben Anleger in Asien am Dienstag den Fuß wieder etwas vom Gas genommen. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent fester bei 22.539 Zählern. Der breiter gefasste Topix-Index kam mit 1774 Punkten nicht vom Fleck. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außer Japan notierte ebenfalls kaum verändert. An den Börsen in China gab es dagegen Gewinne. "Die politischen Unsicherheiten um Italien sind abgeebt und Investoren wenden sich jetzt wieder dem Tagesgeschäft zu", sagte Analyst Masahiro Ichikawa vom Brokerhaus Sumitomo Mitsui Asset Management. So rücke etwa das am 12. Juni beginnende Treffen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed verstärkt in den Fokus. Börsianer würden darauf achten, ob die Fed nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag eine Beschleunigung ihres Zinserhöhungskurses andeuten werde. Gefragt in Asien waren vor allem Aktien von Tech-Firmen, nachdem an der Wall Street der Technologieindex Nasdaq erstmals seit drei Monaten wieder ein Rekordhoch erzielte. Softbank stiegen um 2,2 Prozent, der Industrieroboter-Hersteller Fanuc legte ein Prozent zu. Die Aktien des Display-Bauers Sharp profitierten zunächst von dem 34 Millionen Euro schweren Kauf der PC-Sparte von Toshiba und legten zeitweise um gut drei Prozent zu. Sie schlossen aber wegen einer danach angekündigten Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe vier Prozent tiefer. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.539,54 +0,3 Topix 1.774,96 +0,0 Shanghai 3.104,93 +0,4 CSI300 3.836,71 +0,8 Hang Seng 31.129,48 +0,4 Kospi 2.455,78 +0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 573,00 +0,1 Euro/Dollar 1,1692 Pfund/Dollar 1,3316 Dollar/Yen 109,80 Dollar/Franken 0,9878 Dollar/Yuan 6,4081 Dollar/Won 1.071,00 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % ASTELLAS PHARMA +2,3 JGC CORPORATION -3,4 EISAI +2,3 TOTO -3,1 MITSUI E&S HLDG +2,2 OTSUKA HOLDINGS -3,1 SOFTBANK GROUP +2,2 INPEX -3,1 SCREEN HOLDINGS +2,0 CHIYODA CORP -3,1 (Reporter: Hideyuki Sano, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)