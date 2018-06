MÄRKTE-Starke US-Techwerte stützen Asien-Börsen

Frankfurt/Tokio, 06. Jun (Reuters) - Erneute Kursrekorde der US-Technologiewerte ermuntern einige Anleger zum Einstieg in asiatische Aktienwerte. Der anhaltende Handelsstreit zwischen China und den USA dämpfte die Kauflaune am Mittwoch allerdings. Der Nikkei-Index stieg um 0,4 Prozent auf 22.625,73 Punkte und die Börse Shanghai lag knapp im Minus. Die Verhandlungen zwischen China und den USA schienen festgefahren, obwohl die Chinesen zusätzliche Käufe von US-Produkten im Volumen von 70 Milliarden Dollar angeboten hätten, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Offenbar wähne sich die Regierung in Washington in einer guten Verhandlungsposition, so dass der Konflikt länger andauern könnte als gedacht. Im Windschatten der US-Konkurrenten legten die Aktien asiatischer Technologiewerte zu. Die Aktien von Kyocera stiegen in Tokio um 0,6 Prozent. In Hongkong gewannen AAC Technologies, ein Anbieter von Lautsprecher-Komponenten, sogar 6,6 Prozent. Zur positiven Branchenstimmung trug außerdem bei, dass ZTE Insidern zufolge vor einer Einigung mit der US-Regierung steht. Diese könnte gegen den Telekom-Ausrüster und Smartphone-Hersteller verhängte Sanktionen aufheben. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.625,73 +0,4 Topix 1.777,59 +0,2 Shanghai 3.116,02 +0,1 CSI300 3.840,25 -0,1 Hang Seng 31.297,86 +0,7 Kospi Kein Handel MSCI-Index Asien ex Japan 576,81 +0,7 Euro/Dollar 1,1747 Pfund/Dollar 1,3422 Dollar/Yen 109,99 Dollar/Franken 0,9839 Dollar/Yuan 6,3888 Dollar/Won 1.065,62 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % NIP ELEC GLASS +4,8 TOKAI CARBON -8,1 UNITIKA +3,4 OKUMA -3,9 HITACHI +3,1 FANUC LTD -3,9 MITSUI MIN & +2,9 TOKUYAMA -3,9 SML SONY CORP +2,8 YASKAWA ELEC -3,9 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)