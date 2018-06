MÄRKTE-Wall Street schiebt Börse in Tokio an

Tokio, 07. Jun (Reuters) - Die guten Vorgaben von der Wall Street haben die Anleger in Asien optimistisch gestimmt. Der Nikkei-Index kletterte in der Spitze um ein Prozent auf 22.856 Punkte, den höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen. Aus dem Handel ging die Börse in Tokio 0,9 Prozent fester. Der breiter aufgestellte Topix. gewann 0,6 Prozent. Die US-Indizes hatten am Mittwoch wegen der günstigen Konjunkturaussichten zugelegt. Der Dow-Jones-Index schloss 1,4 Prozent höher. Besonders gefragt waren Unternehmen, die von der Hausse auf dem Kupfermarkt profitieren könnten. So stiegen die Papiere von Sumitomo Metal Mining um knapp vier Prozent und die von Mitsui Mining & Smelting um 1,2 Prozent. Hintergrund ist ein Tarifstreit im weltgrößten Kupferbergwerk in Chile. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.823,26 +0,9 Topix 1.789,01 +0,6 Shanghai 3.113,48 -0,1 CSI300 3.838,83 +0,0 Hang Seng 31.482,52 +0,7 Kospi 2.471,27 +0,7 MSCI-Index Asien ex Japan 579,72 +0,5 Euro/Dollar 1,1802 Pfund/Dollar 1,3429 Dollar/Yen 110,02 Dollar/Franken 0,9842 Dollar/Yuan 6,3928 Dollar/Won 1.069,20 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SHISEIDO +5,6 MARUHA NICHIRO -3,2 PACIFIC METALS +4,3 OLYMPUS -3,0 SHOWA DENKO +4,2 SOMPO HOLDINGS -3,0 SUMITOMO MTL +4,0 YAMAHA MOTOR -3,0 MIN SUMITOMO OSAKA +3,4 TOHO -3,0 (Reporterin: Ayai Tomisawa, Daniela Pegna, redigiert von Boris Berner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)