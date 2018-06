MÄRKTE-Tokioter Börse geht zum Wochenschluss die Puste aus

Tokio, 08. Jun (Reuters) - Anleger an der japanischen Börse haben am Freitag Vorsicht walten lassen. Der Leitindex verlor 0,6 Prozent auf 22.694,50 Zähler. Der breiter aufgestellte Topix gab 0,4 Prozent nach. Auf Wochensicht legte der Nikkei-Index allerdings 2,4 Prozent zu. Experten zufolge wartet der Markt auf wichtige Entscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche. Die Fed wird vermutlich eine weitere Zinsanhebung bekanntgeben, während die EZB-Mitglieder über eine Einschränkung der ultralockeren Geldpolitik diskutieren. Insgesamt sei der Markt aber optimistisch, sagte Takuya Takahashi von Daiwa Securities. Zu den Verlierern zählten vor allem große Unternehmen wie der Mobilfunker SoftBank, der fast drei Prozent nachgab. Nach oben ging es dagegen für Papiere des Sojasoßenanbieters Kikkoman, der 1,9 Prozent zulegte. Einem Medienbericht zufolge will das Unternehmen Vertriebsgesellschaften in Indien und Südamerika gründen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.694,50 -0,6 Topix 1.781,44 -0,4 Shanghai 3.057,84 -1,7 CSI300 3.765,68 -1,7 Hang Seng 30.988,76 -1,7 Kospi 2.452,45 -0,7 MSCI-Index Asien ex Japan 571,58 -1,3 Euro/Dollar 1,1783 Pfund/Dollar 1,3415 Dollar/Yen 109,60 Dollar/Franken 0,9815 Dollar/Yuan 6,4042 Dollar/Won 1.075,20 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKAI CARBON +4,8 HITACHI CONST -5,3 NIPPON EXPRESS +4,5 SUMCO -3,6 AEON +3,6 NIP ELEC GLASS -3,6 TDK CORPORATION +3,1 FUJIKURA -3,6 KONAMI HOLDINGS +2,5 MITSUI -3,6 CHEMICALS (Reporterin: Ayai Tomisawa, Thomas Seythal, Daniela Pegna, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)