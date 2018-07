MÄRKTE-Starker Yen setzt Nikkei-Index zu

Frankfurt/Tokio, 23. Jul (Reuters) - Aus Furcht vor einem schwindenden Gewinnen aus dem Exportgeschäft ziehen sich Anleger aus japanischen Aktien zurück. Der Nikkei-Index verlor am Montag 1,3 Prozent auf 22.396,99 Punkte. Belastet wurde der Leitindex von der Stärke des Yen, weil dadurch Waren japanischer Firmen auf dem Weltmarkt weniger wettbewerbsfähig werden. Ein Dollar verbilligte sich um bis zu 0,6 Prozent auf 110,74 Yen. Auslöser der Yen-Aufwertung sei die Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Geldpolitik der Notenbank Fed, die den Dollar auf Talfahrt geschickt habe, sagte Anlagestratege Norihiro Fujito von der Investmentbank Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Zusätzliche Auftrieb erhalte der Yen von Medienberichten, denen zufolge die Bank von Japan (BoJ) über Veränderungen ihrer Geldpolitik nachdenke. Vor diesem Hintergrund gerieten die exportabhängigen Werte unter Verkaufsdruck. Die Aktien des Autobauers Toyota, der Chipfirma Advantest und des Unterhaltungselektronik-Anbieters Panasonic rutschten um bis zu 2,1 Prozent ab. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.396,99 -1,3 Topix 1.738,70 -0,4 Shanghai 2.857,95 +1,0 CSI300 3.521,04 +0,8 Hang Seng 28.286,82 +0,2 Kospi 2.269,31 -0,9 MSCI-Index Asien ex Japan 537,20 +0,0 Euro/Dollar 1,1726 Pfund/Dollar 1,3139 Dollar/Yen 110,91 Dollar/Franken 0,9913 Dollar/Yuan 6,7637 Dollar/Won 1.129,89 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % FUKUOKA FIN GRP +7,2 FAST RETAILING -5,7 RESONA HOLDINGS +6,9 TOKAI CARBON -4,7 CHIBA BANK +6,2 KONAMI HOLDINGS -4,7 SHIZUOKA BANK +4,9 EBARA CORP -4,7 DAI-ICHI LIFE +4,7 SOFTBANK GROUP -4,7 HD (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)