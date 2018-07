MÄRKTE-Hoffnung auf Konjunkturprogramm treibt Chinas Börsen

Frankfurt/Tokio, 24. Jul (Reuters) - In der Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen durch die chinesische Regierung steigen Anleger in die dortigen Aktienmärkte ein. Die Börse Shanghai stieg am Dienstag um 1,4 Prozent. Zuvor hatte das Kabinett in Peking eine "energischere" Steuerpolitik angekündigt. Parallel dazu verlieh die People's Bank of China (PBoC) überraschend umgerechnet 63 Milliarden Euro an die Geschäftsbanken, um deren Kreditvergabe anzukurbeln. In Japan gewann der Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 22.510,48 Punkte. Er profitiere unter anderem vom vorläufigen Ende der Yen-Aufwertung, die die Wettbewerbsfähigkeit japanischer Waren auf dem Weltmarkt geschmälert hatte, sagte Hiroki Takashi, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Monex. Bei den Unternehmen stand unter anderem Showa Shell im Rampenlicht. Das Ölunternehmen hob dank gestiegener Rohstoffpreise seine Prognose für den Reingewinn im laufenden Halbjahr auf umgerechnet 354 von 200 Millionen Euro. Die Aktie gewann daraufhin zwei Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.510,48 +0,5 Topix 1.746,86 +0,5 Shanghai 2.907,25 +1,7 CSI300 3.584,37 +1,7 Hang Seng 28.658,52 +1,4 Kospi 2.280,20 +0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 539,63 +0,6 Euro/Dollar 1,1673 Pfund/Dollar 1,3083 Dollar/Yen 111,39 Dollar/Franken 0,9946 Dollar/Yuan 6,8214 Dollar/Won 1.134,76 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % HITACHI CONST +6,2 RAKUTEN -4,2 KOMATSU +5,4 SHOWA DENKO -2,7 FURUKAWA +5,2 KIRIN HOLDINGS -2,7 TAIYO YUDEN +4,6 EISAI -2,7 TOHO ZINC +4,3 MEIJI HOLDINGS -2,7 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Boris Berner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)