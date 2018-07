MÄRKTE-Japanische Börse legt erneut zu - Shanghai stagniert

Frankfurt/Tokio, 25. Jul (Reuters) - Spekulationen auf neue Konjunkturhilfen des wichtigen Handelspartners China geben der japanischen Börse erneut Auftrieb. Der Nikkei-Index stieg am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 22.614,25 Punkte. "Die Hoffnungen werden dem Markt noch einige Zeit Rückenwind verleihen", sagte Aktienhändler Yuya Fukue vom Vermögensverwalter Rheos. Dem chinesischem Staatsrundfunk zufolge will die Regierung in Peking mit Hilfe einer "energischeren" Haushaltspolitik die Belastungen durch den Handelsstreit mit den USA abfedern. Vor diesem Hintergrund kletterte die Börse Shanghai zeitweise auf ein Vier-Wochen-Hoch von 2912,31 Punkten, bröckelte dann aber auf 2898,34 Stellen ab. Die Aktien von Bluefocus und Sichuan Xunyou stiegen dagegen jeweils um die maximal möglichen zehn Prozent. Beide Unternehmen sind Geschäftspartner von Facebook. Das Online-Netzwerk will in China ein Innovationszentrum gründen, um lokale Start-Ups und Software-Entwickler zu fördern. Der Zugang zur Facebook-Seite selbst bleibt chinesischen Nutzern aber durch die Zensur verwehrt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.614,25 +0,5 Topix 1.753,48 +0,4 Shanghai 2.901,61 -0,1 CSI300 3.575,52 -0,2 Hang Seng 28.870,52 +0,7 Kospi 2.272,49 -0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 541,83 +0,2 Euro/Dollar 1,1683 Pfund/Dollar 1,3148 Dollar/Yen 111,22 Dollar/Franken 0,9934 Dollar/Yuan 6,7875 Dollar/Won 1.125,70 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % CHIYODA CORP +4,6 MITSUBISHI -3,9 MOTOR TOHO ZINC +4,5 SUMITOMO OSAKA -2,8 SHOWA DENKO +4,2 KONAMI HOLDINGS -2,8 FURUKAWA ELEC +4,0 SKY PRFCT JSAT -2,8 H SHIN-ETSU CHEM +3,9 SCREEN HOLDINGS -2,8 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)