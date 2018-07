MÄRKTE-Handelsstreit USA/China setzt Asiens Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 26. Jul (Reuters) - Wegen den anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China halten sich Anleger mit Engagements an den asiatischen Aktienmärkten zurück. Der japanische Nikkei-Index lag am Donnerstag knapp im Minus bei 22.586,87 Punkten und die Börse Shanghai gab 0,7 Prozent nach. US-Präsident Donald Trump habe zwar den Zollkonflikt mit der EU entschärft, gegenüber China zeige er sich aber unnachgiebig, sagten Börsianer. Offenbar wolle er die EU und China gegeneinander ausspielen. Gegen den Trend legten die Aktien von Advantest 6,3 Prozent zu. Der Chipindustrie-Ausrüster steigerte seinen Quartalsumsatz um knapp 75 Prozent auf umgerechnet 546 Millionen Euro. Der Reingewinn vervielfachte sich auf 107 Millionen Euro. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.586,87 -0,1 Topix 1.765,78 +0,7 Shanghai 2.880,72 -0,8 CSI300 3.535,48 -1,2 Hang Seng 28.670,15 -0,9 Kospi 2.287,62 +0,6 MSCI-Index Asien ex Japan 544,11 +0,1 Euro/Dollar 1,1738 Pfund/Dollar 1,3200 Dollar/Yen 110,61 Dollar/Franken 0,9911 Dollar/Yuan 6,7750 Dollar/Won 1.119,60 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % ADVANTEST +6,3 EISAI -10, 1 MATSUI SEC +4,6 TOHO ZINC -4,3 TOKYO ELE PWR +3,5 MITSUBISHI -4,3 HD MOTOR NIP SHEET GLASS +3,1 FANUC LTD -4,3 OBAYASHI CORP +3,1 SOFTBANK GROUP -4,3 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)