MÄRKTE-Japans Börse im Aufwind - Shanghai im Minus

Frankfurt/Tokio, 27. Jul (Reuters) - Ermuntert von Kursgewinnen an der Wall Street greifen Anleger wieder bei japanischen Aktien zu. Der Nikkei-Index setzte seinen Erholungskurs am Freitag fort und gewann 0,6 Prozent auf 22.712,75 Punkte. Trotz der Entschärfung des Zollkonflikts zwischen den USA und Europa scheuten Anleger aber größere Engagements, sagte Nobuhiko Kuramochi, Chef-Anlagestratege der Investmentbank Mizhuo. "Da Washington keine Energie mehr für den Kampf mit Europa verschwenden muss, könnte es den Druck auf China erhöhen." Vor diesem Hintergrund verlor die Börse Shanghai 0,3 Prozent. US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche Strafzölle auf alle chinesischen Importe angedroht. Bei den Aktienwerten sorgte der gut 22-prozentige Rekord-Kurssturz von Septeni für Aufsehen. Der Spezialist für Online-Werbung litt Börsianern zufolge unter den enttäuschenden Geschäftszahlen von Facebook. Die Titel des Online-Netzwerks hatten am Donnerstag in den USA 19 Prozent verloren - so viel wie zuletzt vor gut sechs Jahren. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.712,75 +0,6 Topix 1.775,76 +0,6 Shanghai 2.877,27 -0,2 CSI300 3.527,42 -0,3 Hang Seng 28.737,99 -0,2 Kospi 2.293,52 +0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 544,79 +0,3 Euro/Dollar 1,1639 Pfund/Dollar 1,3094 Dollar/Yen 111,09 Dollar/Franken 0,9946 Dollar/Yuan 6,8085 Dollar/Won 1.116,47 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % FUJI ELECTRIC +6,0 NOMURA HOLDINGS -5,8 YAHOO JAPAN +3,1 NISSAN CHEMICAL -2,3 SHIN-ETSU CHEM +3,1 MITSUBISHI -2,3 MOTOR KAO CORPORATION +2,9 SUMITOMO OSAKA -2,3 IHI +2,8 RAKUTEN -2,3 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Boris Berner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)