MÄRKTE-Verluste an Börsen in Asien - Techwerte unter Druck

Frankfurt/Tokio, 30. Jul (Reuters) - Die Börsen in Asien sind schwächer in die neue Handelwoche gestartet. Vor allem Technologieaktien standen unter Druck. Zudem trauten sich viele Anleger nach Meinung von Börsianern wegen der in dieser Woche anstehenden Zentralbankentscheidungen in den USA und Japan nicht aus der Deckung. Der japanische Leitindex Nikkei schloss den Handel am Montag 0,7 Prozent schwächer bei 22.544 Punkten. Der technologielastige südkoreanische Aktienindex Kospi gab 0,2 Prozent auf 2291 Zähler nach. Auch in China verzeichneten die wichtigsten Börsen Verluste. In den kommenden Tagen legen mehr als 140 Firmen aus dem US-Index S&P-500 ihre Geschäftszahlen vor, darunter auch der Smartphone-Hersteller Apple. In der vergangenen Woche hatten US-Technologiefirmen wie Intel, Twitter und Facebook Anleger enttäuscht, die Aktienkurse waren eingebrochen. Inmitten der bevorstehenden Bilanzflut entscheidet am Mittwoch die US-Notenbank Fed über den Leitzins für die weltweit führende Volkswirtschaft. Die Bank von Japan könnte dagegen ihre Kaufprogramme antasten. "Jeder Schritt in dieser Richtung dürfte als ein Schritt hin zu einer weniger konjunkturstimulierenden Haltung gewertet werden, was den Dollar zum Yen drücken dürfte", sagte Analyst Elias Haddad von der Commonwealth Bank of Australia. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.544,84 -0,7 Topix 1.768,15 -0,4 Shanghai 2.860,08 -0,5 CSI300 3.499,55 -0,6 Hang Seng 28.565,29 -0,8 Kospi 2.293,07 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 542,35 -0,5 Euro/Dollar 1,1658 Pfund/Dollar 1,3111 Dollar/Yen 111,04 Dollar/Franken 0,9946 Dollar/Yuan 6,8306 Dollar/Won 1.118,80 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % RICOH CO LTD +8,8 DAINPN SUMI -12,6 PHAR YAHOO JAPAN +5,3 TAIYO YUDEN -5,9 ALPS ELECTRIC +4,7 EISAI -5,9 OKI ELECTRIC +3,8 NGK INSULATORS -5,9 IND TOHO +3,0 KANSAI ELE PWR -5,9 (Reporter: Wayne Cole, Daniel Leussink, Patricia Uhlig, redigiert von Klaus-Peter Senger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)