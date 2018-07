MÄRKTE-Nikkei schließt nach Zinsentscheid in Japan unverändert

Frankfurt/Tokio, 31. Jul (Reuters) - Nach der Zinsentscheidung der japanischen Notenbank haben sich Anleger in Tokio zurückgehalten. Der 225 Werte umfassende Aktien-Leitindex Nikkei schloss den Handel am Dienstag unverändert bei 22.553 Punkten, der breiter gefasste Topix-Index gab 0,8 Prozent auf 1753 Zähler nach. An den Anleihemärkten war die Ankündigung der Bank of Japan, die Zinsen noch lang "sehr niedrig" zu halten und das Anleihen-Kaufprogramm flexibler zu gestalten, ebenfalls zu spüren. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Japan-Anleihen gab um drei Basispunkte nach, die der 40-jährigen Staatsanleihen fiel um knapp neun Basispunkte. Die japanische Zentralbank erklärte, es werde noch einige Zeit dauern, bis das Inflationsziel von zwei Prozent erreicht sei. Den Strafzins auf Einlagen von Finanzinstituten beließ sie bei 0,1 Prozent. Darüber hinaus will die Notenbank künftig stärkere Schwankungen bei der 10-jährigen Rendite um ihr Ziel von null Prozent zulassen. Japanische Bank-Aktien gerieten nach der Entscheidung unter Druck. Der Branchenindex rutschte um gut zwei Prozent ab. Die Aktien der Banken MUFG und Mizuho verloren je rund 1,8 Prozent. An der Börse in Südkorea gerieten Papiere von Firmen mit einem Engagement in Nordkorea unter die Räder, nachdem die "Washington Post" berichtet hatte, US-Geheimdienste hätten Anzeichen für den Bau von Interkontinentalraketen in der Nähe der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang. So gaben etwa die Titel der Zementhersteller Hyundai Cement und Korea Cement zwischen vier und sechs Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.553,72 +0,0 Topix 1.753,29 -0,8 Shanghai 2.868,53 +0,0 CSI300 3.507,45 -0,2 Hang Seng 28.582,11 -0,5 Kospi 2.295,26 +0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 541,75 -0,3 Euro/Dollar 1,1708 Pfund/Dollar 1,3125 Dollar/Yen 111,37 Dollar/Franken 0,9881 Dollar/Yuan 6,8279 Dollar/Won 1.118,90 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % NIP ELEC GLASS +9,1 AJINOMOTO -6,0 MITSUI OSK +4,3 RESONA HOLDINGS -4,7 LINES TDK CORPORATION +4,0 CHIBA BANK -4,7 MITSUB +4,0 SUMITOMO MITSUI -4,7 LOGISTICS NH FOODS +3,4 CONCORDIA FG -4,7 (Reporter: Hideyuki Sano, Swati Pandey und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)