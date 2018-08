MÄRKTE-Yen und Firmenbilanzen helfen Japans Börse - China im Minus

Frankfurt/Tokio, 01. Aug (Reuters) - Sprudelnde Firmengewinne und die Hoffnung auf florierende Exportgeschäfte locken Anleger in den japanischen Aktienmarkt. Der Nikkei-Index stieg am Mittwoch um 0,9 Prozent auf 22.746,70 Punkte. Am Devisenmarkt wertete der Yen weiter ab und machte Waren japanischer Firmen auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger. Ein Dollar kostete 111,99 Yen. Da die Bank von Japan (BoJ) auf absehbare Zeit an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik festhalte, rechne er mit einem Anstieg des Dollar auf 113 Yen, sagte Anlagestratege Yukio Ishizuki vom Brokerhaus Daiwa. Bei den Unternehmen stand Sony im Rampenlicht. Der Unterhaltungselektronik-Anbieter steigerte seinen operativen Quartalsgewinn um fast ein Viertel auf ein Rekordhoch von umgerechnet 1,5 Milliarden Euro. Die Aktie stieg daraufhin um bis zu 6,1 Prozent auf 6184 Yen. Das ist der höchste Stand seit zehneinhalb Jahren. China-Anlegern bereitete dagegen der Handelsstreit mit den USA erneute Kopfschmerzen. Die Börse Shanghai verlor 0,7 Prozent. Einem Insider zufolge will die US-Regierung chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar mit einem Zoll von 25 Prozent belegen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, die beiden Staaten wollten ihre Gespräche wieder aufnehmen, um den Handelsstreit beizulegen. Diese scheinbar widersprüchlichen Signale verwirrten Anleger, sagte Volkswirt Ryan Felsman vom Brokerhaus CommSec. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.746,70 +0,9 Topix 1.769,76 +0,9 Shanghai 2.850,30 -0,9 CSI300 3.479,16 -1,1 Hang Seng 28.508,36 -0,3 Kospi 2.307,45 +0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 542,55 +0,0 Euro/Dollar 1,1676 Pfund/Dollar 1,3101 Dollar/Yen 112,03 Dollar/Franken 0,9928 Dollar/Yuan 6,8196 Dollar/Won 1.121,00 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % JFE HOLDINGS +10, TOTO -8,4 4 FUKUOKA FIN GRP +8,0 TAKARA HOLDINGS -7,9 NITTO DENKO +8,0 CHIYODA CORP -7,9 CORP SONY FINANCIAL +6,9 NH FOODS -7,9 SUMITOMO ELEC +6,7 MITSUB -7,9 LOGISTICS (Reporter: Hakan Ersen Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)