MÄRKTE-Kursverluste in Asien wegen Handelsstreit mit USA

Frankfurt/Tokio, 02. Aug (Reuters) - Anleger in Asien haben am Donnerstag aus Sorge vor einer weiteren Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China das Weite gesucht. "Die Stimmung an den Börsen wurde durch die neuen Zolldrohungen aus den USA belastet", sagte Analyst Zhang Qua vom Brokerhaus Huaan Securities. Die US-Regierung brachte Strafzölle von 25 Prozent auf chinesische Einfuhrgüter im Wert von 200 Milliarden Dollar ins Spiel - das ist mehr als doppelt so viel wie bislang angekündigt. Die Leitbörsen in Shanghai und Peking rutschen um je knapp drei Prozent ab. Der Auswahlindex der Börse in Tokio schloss ein Prozent tiefer bei 22.512 Punkten, auch der breiter gefasste japanische Index Topix verlor ein Prozent. Betroffen von dem Abwärtssog an den Börsen waren vor allem Industriewerte, da Anleger in dieser Branche wegen des globalen Handelskonflikts die größten Auswirkungen erwarten. Einer der größten Verlierer im Nikkei waren die Titel des Stahlkonzerns Kobe Steel mit minus 9,6 Prozent. Der Gewinn des unter Betrugsverdacht stehenden Unternehmens brach im vergangenen Quartal um mehr als die Hälfte ein. Gegen den Trend gefragt waren Technologieaktien nach den Geschäftszahlen des US-Smartphoneriesen Apple. Dieser hatte seinen Gewinn um knapp ein Drittel gesteigert, die Aktien waren in die Höhe geschossen. Das Unternehmen ist nun an der Börse mit fast einer Billion Dollar bewertet und damit so wertvoll wie keine andere Firma weltweit. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.512,53 -1,0 Topix 1.752,09 -1,0 Shanghai 2.750,53 -2,6 CSI300 3.351,25 -2,8 Hang Seng 27.723,95 -2,2 Kospi 2.272,11 -1,5 MSCI-Index Asien ex Japan 533,21 -1,5 Euro/Dollar 1,1642 Pfund/Dollar 1,3092 Dollar/Yen 111,59 Dollar/Franken 0,9930 Dollar/Yuan 6,8125 Dollar/Won 1.125,99 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % OJI HOLDINGS +8,0 FURUKAWA ELEC -10, 0 ASAHI KASEI +6,2 KOBE STEEL -9,6 TOYO SEIKAN +4,5 CASIO COMPUTER -9,6 HLDG SCREEN HOLDINGS +3,8 SHINSEI BANK -9,6 KONICA MINOLTA +3,7 SHISEIDO -9,6 (Reporter: Hideyuki Sano, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Scot W. Stevenson