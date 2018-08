MÄRKTE-Stimmung an Asien-Börsen zum Wochenabschluss gedämpft

Frankfurt/Tokio, 03. Aug (Reuters) - Aus Sorge vor einer Konjunkturdelle in Folge des Zollstreits mit den USA haben sich Anleger in Asien am Freitag zurückgehalten. "Das Epizentrum des Handelskonflikts zwischen China und den USA liegt in Asien und das wird schon allein aus psychologischer Sicht weiterhin die asiatischen Börsen belasten", sagte Masahiro Ichikawa, Analyst beim Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag weitere Strafzölle auf chinesische Importgüter im Gesamtwert von 200 Milliarden Dollar angedroht. Zudem warteten Anleger auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, von dem sie sich weitere Aufschlüsse über die US-Wirtschaft und mögliche Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed erhoffen. Der Leitindex in Japan schloss 0,1 Prozent fester bei 22.525 Punkten. Der breiter gefasste Index Topix gab ein halbes Prozent auf 1742 Stellen nach. In den chinesischen Wirtschaftszentren Peking und Shanghai gaben die Börsen ebenfalls nach. Der Yuan notierte auf dem tiefsten Stand seit 14 Monaten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.525,18 +0,1 Topix 1.742,58 -0,5 Shanghai 2.758,44 -0,4 CSI300 3.339,81 -0,9 Hang Seng 27.696,99 -0,1 Kospi 2.287,15 +0,8 MSCI-Index Asien ex Japan 532,72 +0,1 Euro/Dollar 1,1587 Pfund/Dollar 1,3015 Dollar/Yen 111,64 Dollar/Franken 0,9957 Dollar/Yuan 6,8710 Dollar/Won 1.126,70 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SUZUKI MOTOR +8,6 KUBOTA CORP -8,3 NIPPON SUISAN +4,6 TOYO SEIKAN -5,0 HLDG NICHIREI CORP +3,7 ASAHI GROUP -5,0 HLDG NIP SHEET GLASS +2,6 FUKUOKA FIN GRP -5,0 SCREEN HOLDINGS +2,5 TOKYO TATEMONO -5,0 (Reporter: Shinichi Saoshiro, Patricia Uhlig, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)