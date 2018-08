MÄRKTE-Handelsstreit setzt Chinas Börse erneut zu - Tokio stagniert

Frankfurt/Tokio, 06. Aug (Reuters) - Aus Furcht vor den Belastungen für die Konjunktur durch den Handelsstreit mit den USA ziehen sich Anleger aus dem chinesischen Aktienmarkt zurück. Die Börse Shanghai verlor am Montag 0,9 Prozent. Der Index der größten dort und in Shenzhen gehandelten Werte fiel zeitweise sogar auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 3274,29 Punkte. "Die Spirale von Drohungen und Gegendrohungen dreht sich weiter", sagte Shane Oliver, Chef-Volkswirt des Vermögensverwalters AMP. Mit seiner Drohung von 25-prozentigen Strafzölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar erhöhe US-Präsident Donald Trump den Druck. "Ein Strafzoll in dieser Größenordnung wird das chinesische Wachstum voraussichtlich um einen halben Prozentpunkt verlangsamen und das der USA wohl auch." Vor diesem Hintergrund scheuten auch Japan-Anleger größere Engagements. Der Nikkei-Index schloss knapp im Minus bei 22.507,32 Punkten. Die Aktien von NTT Data stiegen dagegen um 7,5 Prozent. Das ist der größte Tagesgewinn seit viereinhalb Jahren. Die IT-Firma steigerte ihren Quartalsgewinn um 23 Prozent auf umgerechnet 162 Millionen Euro. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.507,32 -0,1 Topix 1.732,90 -0,6 Shanghai 2.702,20 -1,4 CSI300 3.270,08 -1,4 Hang Seng 27.790,95 +0,4 Kospi 2.286,10 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 534,45 +0,3 Euro/Dollar 1,1552 Pfund/Dollar 1,2988 Dollar/Yen 111,28 Dollar/Franken 0,9958 Dollar/Yuan 6,8342 Dollar/Won 1.123,30 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % PACIFIC METALS +15, TAISEI CORP -12, 2 1 FURUKAWA +13, SAPPORO -9,3 1 HOLDINGS NTT DATA +7,5 HITACHI ZOSEN -9,3 TOYOBO +6,6 CONCORDIA FG -9,3 SUZUKI MOTOR +4,6 OBAYASHI CORP -9,3 (Reporter: Hakan Ersen Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)