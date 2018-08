MÄRKTE-Softbank-Kurssprung gibt Nikkei Auftrieb - Shanghai im Plus

Frankfurt/Tokio, 07. Aug (Reuters) - Gestützt auf einen Kurssprung des Index-Schwergewichts Softbank legt der Nikkei-Index zu. Der japanische Leitindex stieg am Dienstag um 0,7 Prozent auf 22.622,74 Punkte. Rund die Hälfte dieses Anstiegs ging auf das Konto des Technologiekonzerns. Dessen Aktien stiegen zeitweise um 7,1 Prozent auf ein Neun-Monats-Hoch von 10.105 Yen. Dank des Verkaufs von Anteilen am indischen Onlinehändler Flipkart steigerte das Unternehmen seinen operativen Quartalsgewinn um knapp die Hälfte auf umgerechnet 5,6 Milliarden Euro. In China nutzten Anleger die Kursverluste der vergangenen beiden Wochen zum Wiedereinstieg. Die Börse Shanghai legte 1,8 Prozent zu. Der anhaltende Handelsstreit mit den USA bremse die Erholung allerdings, betonte Anlagestratege Michael McCarthy vom Brokerhaus CMC. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.662,74 +0,7 Topix 1.746,05 +0,8 Shanghai 2.754,57 +1,8 CSI300 3.337,26 +2,0 Hang Seng 28.146,85 +1,2 Kospi 2.300,05 +0,6 MSCI-Index Asien ex Japan 536,60 +0,5 Euro/Dollar 1,1561 Pfund/Dollar 1,2954 Dollar/Yen 111,28 Dollar/Franken 0,9955 Dollar/Yuan 6,8504 Dollar/Won 1.124,70 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % JPN STEEL WORKS +18,5 PIONEER -23,7 KAJIMA CORP +6,8 MARUHA NICHIRO -5,1 RAKUTEN +6,8 CHIBA BANK -5,1 SOFTBANK GROUP +6,5 NIP SHEET GLASS -5,1 COMSYS HOLDINGS +4,2 OJI HOLDINGS -5,1 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)