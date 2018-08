MÄRKTE-Asiatische Börsen geben vor Handelsgesprächen nach

Frankfurt/Tokio, 08. Aug (Reuters) - An den asiatischen Börsen haben die Anleger einen Tag vor den geplanten amerikanisch-japanischen Handelsgesprächen Aktien nur mit spitzen Fingern angefasst. In Tokio schlossen der 225 Werte umfassende Nikkei-Index sowie der breiter gefasste Topix-Index am Mittwoch jeweils 0,1 Prozent im Minus. "Die Investoren sind vorsichtig, sie rechnen mit einer harten Haltung Amerikas gegenüber Japan bei den Gesprächen am Donnerstag, weil das das Muster bei China und Europa war", sagte Analyst Hikaru Sato vom Handelshaus Daiwa Securities. Auch die chinesischen Börsen setzten ihren Erholungskurs nicht fort. Die USA läuteten eine weitere Runde im Handelsstreit mit der Volksrepublik ein. Der Shanghaier Index notierte rund ein Prozent schwächer. Dabei stiegen die chinesischen Exporte trotz des Zollstreits im Juli um 12,2 Prozent und die Importe sogar um 27,3 Prozent. Aktien des Telekommunikationskonzerns China Tower kamen bei ihrem Börsendebut in Hongkong zunächst kaum vom Fleck. In Tokio glänzten die Titel des Kameraherstellers Nikon, deren Quartalszahlen positiv aufgenommen wurden, mit einem Kursplus von 9,4 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.644,31 -0,1 Topix 1.744,71 -0,1 Shanghai 2.752,42 -1,0 CSI300 3.325,11 -1,3 Hang Seng 28.292,85 +0,2 Kospi 2.300,67 +0,0 MSCI-Index Asien ex Japan 539,94 +0,3 Euro/Dollar 1,1611 Pfund/Dollar 1,2937 Dollar/Yen 111,18 Dollar/Franken 0,9947 Dollar/Yuan 6,8270 Dollar/Won 1.119,60 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % NIKON CORP +9,4 MEIJI HOLDINGS -10, 4 FURUKAWA ELEC +5,3 TOKAI CARBON -7,4 SOFTBANK GROUP +4,8 NTT DATA -7,4 YOKOGAWA ELEC +4,2 KIRIN HOLDINGS -7,4 TOHO ZINC +4,0 RAKUTEN -7,4 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)