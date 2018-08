MÄRKTE-Asiatische Börsen uneinheitlich - China-Aktien erholt

Frankfurt/Tokio, 09. Aug (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan gingen die Kurse nach unten, während in China Schnäppchenjäger für eine Erholung sorgten. In Tokio fiel der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,2 Prozent auf 22.598 Punkte, der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,3 Prozent. Auf den Verkaufslisten standen insbesondere Autowerte. Dem Verkehrsministerium zufolge räumten Mazda, Suzuki und Yamaha ein, bei Inspektionen den Abgasausstoß und den Treibstoff-Verbrauch nicht korrekt getestet zu haben. In China spekulierten Investoren auf staatliche Unterstützung für den Technologiesektor und legten sich High-Tech-Werte ins Portfolio. Auch die besser als erwartet ausgefallenen Exportzahlen wirkten nach. "Betrachtet man die jüngsten Konjunkturdaten, wie etwa die Exporte, könnten die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft überbewertet worden sein", sagte Analyst Wang Mingli vom Handelshaus Guoyuan Securities. Der Shanghaier Index gewann 1,8 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.598,39 -0,2 Topix 1.740,16 -0,3 Shanghai 2.794,68 +1,8 CSI300 3.399,75 +2,6 Hang Seng 28.676,32 +1,1 Kospi 2.299,62 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 543,08 +0,6 Euro/Dollar 1,1608 Pfund/Dollar 1,2881 Dollar/Yen 111,00 Dollar/Franken 0,9932 Dollar/Yuan 6,8174 Dollar/Won 1.116,50 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % PIONEER +12, CHIYODA CORP -7,9 7 SHOWA DENKO +9,5 DOWA HOLDINGS -6,6 SHISEIDO +7,8 SUZUKI MOTOR -6,6 TOKAI CARBON +3,2 DAIWA HOUSE IND -6,6 KURARAY +2,5 YAMAHA MOTOR -6,6 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)