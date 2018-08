MÄRKTE-Asiatische Börsen schwächeln zum Wochenschluss

Frankfurt/Tokio, 10. Aug (Reuters) - An den asiatischen Börsen haben Anleger zum Wochenschluss den Rückzug angetreten. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Freitag 1,3 Prozent auf 22.298 Punkte nach, der breiter gefasste Topix-Index verlor 1,2 Prozent. Sorgen bereitet den Anlegern weiterhin die Drohung von US-Präsident Donald Trump, Autoimporte mit höheren Zöllen zu belegen. Die Handelsgespräche zwischen den beiden Ländern sollten am Freitag fortgesetzt werden. Die negative Stimmung konnte auch durch besser als erwartet ausgefallene Zahlen zum japanischen Wirtschaftswachstum nicht aufgehellt werden. Chip-Werte verzeichneten nach einer Herunterstufung der Branche von Morgan Stanley Verluste. Aktien von Advantest gaben 4,9 Prozent nach, Anteilscheine von Tokyo Electron notierten 3,5 Prozent niedriger. In China gingen die Kurse ebenfalls nach unten, der Schanghaier Index gab 0,4 Prozent nach. Allerdings sollte die Aussicht auf staatliche Hilfen für Technologiefirmen die Kurse stützen, sagte Stratege Josh Sheng von Tongshengtonghui Asset Management. "Die Risikobereitschaft an Chinas Börsen wächst, dank der Staatshilfen und steigenden Infrastruktur-Ausgaben." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.298,08 -1,3 Topix 1.720,16 -1,2 Shanghai 2.788,22 -0,2 CSI300 3.395,97 -0,1 Hang Seng 28.328,74 -1,0 Kospi 2.282,77 -0,9 MSCI-Index Asien ex Japan 535,73 -1,1 Euro/Dollar 1,1435 Pfund/Dollar 1,2778 Dollar/Yen 110,94 Dollar/Franken 0,9972 Dollar/Yuan 6,8564 Dollar/Won 1.129,70 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % EBARA CORP +12, TAIYO YUDEN -6,4 6 SHOWA SHELL +8,1 GS YUASA CORP -5,8 JGC CORPORATION +6,2 ADVANTEST -5,8 TAIHEIYO CEMENT +4,8 SHISEIDO -5,8 DAI NIPPON +3,5 SUMCO -5,8 PRINT (Reporter: Anika Ross, redigiert von Thomas Krumenacker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)