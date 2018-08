MÄRKTE-Türkei sendet Schockwellen bis nach Japan - Nikkei im Minus

Frankfurt/Tokio, 13. Aug (Reuters) - Die Währungskrise in der Türkei hat am Montag Wellen geschlagen bis nach Asien. Anleger zogen in großem Stil Gelder von den dortigen Börsen ab, weil sie vor allem in den asiatischen aufstrebenden Ländern Ansteckungsgefahren befürchteten. "Die Turbulenzen in der Türkei sind keine guten Nachrichten für Schwellenländer", sagte Andrew Kenningham, Chefökonom beim Researchhaus Capital Economics. Der Leitindex der Börse in Tokio rutschte um zwei Prozent ab auf 21.857 Zähler, der breiter gefasste japanische Topix-Index schloss 2,1 Prozent tiefer. Die Börsen in China gaben je knapp ein Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ohne Japan ging um 1,5 Prozent zurück. Vor allem am Devisenmarkt waren die Turbulenzen zu spüren, wie Händler sagten. Anleger steckten ihr Geld vorwiegend in die Währungen Dollar, Schweizer Franken und Yen, die sie für sicherer hielten. Die türkische Lira setzte ihre Talfahrt nach einer kurzen Erholungspause in Folge von Aussagen der türkischen Zentralbank fort. Der Euro wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.857,43 -2,0 Topix 1.683,50 -2,1 Shanghai 2.779,30 -0,6 CSI300 3.382,19 -0,7 Hang Seng 27.935,29 -1,5 Kospi 2.247,47 -1,6 MSCI-Index Asien ex Japan 528,75 -1,5 Euro/Dollar 1,1403 Pfund/Dollar 1,2761 Dollar/Yen 110,31 Dollar/Franken 0,9935 Dollar/Yuan 6,8700 Dollar/Won 1.133,50 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % RECRUIT +5,9 MITSUI MIN & -14, HOLDINGS SML 1 PACIFIC METALS +2,5 JPN STEEL WORKS -7,6 JAPAN POST HLDG +2,4 TAIYO YUDEN -7,6 SOMPO HOLDINGS +1,8 SCREEN HOLDINGS -7,6 SUZUKI MOTOR +1,5 TOHO ZINC -7,6 (Reporter: Wayne Cole, Patricia Uhlig, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)