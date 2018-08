MÄRKTE-Nikkei schließt höher - Börsen in China in der Verlustzone

Tokio/Frankfurt, 14. Aug (Reuters) - Die Börsen in Japan haben ihre Verluste zu Wochenbeginn am Dienstag wieder wettgemacht. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 2,3 Prozent höher bei 22.356 Punkten. Der breiter gefasste Topix rückte um 1,6 Prozent vor. Am Montag hatten die Aktienmärkte in Asien wegen der Sorge vor einer Ausbreitung der Währungskrise in der Türkei auf andere Schwellenländer deutliche Verluste verzeichnet. Bei Anlegern in China blieb die Stimmung jedoch weiterhin gedämpft. Die Börsen in Peking und Shanghai lagen je rund ein Prozent im Minus. Anleger fürchten, dass die Wirtschaft der Volksrepublik wegen des Handelskonflikts mit den USA nicht mehr so stark wächst wie früher. Im Juli stagnierte das Wachstum der Industrieproduktion. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.356,08 +2,3 Topix 1.710,95 +1,6 Shanghai 2.767,66 -0,7 CSI300 3.357,06 -1,0 Hang Seng 27.611,94 -1,2 Kospi 2.261,48 +0,6 MSCI-Index Asien ex Japan 526,57 -0,2 Euro/Dollar 1,1420 Pfund/Dollar 1,2779 Dollar/Yen 110,92 Dollar/Franken 0,9936 Dollar/Yuan 6,8795 Dollar/Won 1.129,20 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % FURUKAWA +5,3 SUMCO -2,2 SUZUKI MOTOR +5,1 KOBE STEEL -1,5 KEIO +4,6 PIONEER -1,5 COMSYS HOLDINGS +4,3 DENA -1,5 NTT DATA +4,1 TOKAI CARBON -1,5 (Reporter: Büro Tokio, Patricia Uhlig, redigiert von Andreas Kenner Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)