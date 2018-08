MÄRKTE-Handelssorgen trüben Stimmung an asiatischen Börsen

Frankfurt/Tokio, 15. Aug (Reuters) - Die Währungsturbulenzen in der Türkei und der Handelskonflikt mit den USA haben die asiatischen Börsen am Mittwoch belastet. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,7 Prozent auf 22.204 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,8 Prozent. Investoren sorgen sich wegen des rasanten Verfalls der türkischen Lira vor einer Ausbreitung der Währungskrise auf andere Schwellenländer und ziehen deswegen vermehrt Gelder ab. Der anhaltende Handelskonflikt mit den USA zehrte an den Nerven der Investoren in China. Der Shanghaier Index gab 1,6 Prozent nach. "Die Anleger konzentrieren sich in den Firmenbilanzen für das erste Halbjahr auf die negativen Punkte, da in einem fallenden Markt Pessimismus und Vorsicht vorherrschen", sagte Analyst Linus Yip vom Handelshaus First Shanghai Securities. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.204,22 -0,7 Topix 1.698,03 -0,8 Shanghai 2.735,94 -1,6 CSI300 3.306,15 -2,0 Hang Seng 27.341,24 -1,5 Kospi Kein Handel MSCI-Index Asien ex Japan 521,42 -0,9 Euro/Dollar 1,1331 Pfund/Dollar 1,2708 Dollar/Yen 111,24 Dollar/Franken 0,9958 Dollar/Yuan 6,8970 Dollar/Won 1.132,25 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % KAWASAKI KISEN +3,3 MITSUI MIN & -5,8 SML YAMATO HOLDINGS +2,2 FURUKAWA ELEC -5,5 KIKKOMAN CORP +2,2 TOKAI CARBON -5,5 MITSUI OSK +2,0 SUMCO -5,5 LINES YAMAHA CORP +1,8 TAIHEIYO CEMENT -5,5 (Reporter: Shinichi Saoshiro und Anika Ross, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)