MÄRKTE -Ankündigung neuer Gespräche USA/China treibt Nikkei an

Tokio, 16. Aug (Reuters) - Die Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreits zwischen den USA und China hat die Börsen in Japan am Donnerstag angetrieben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Vormittag (Ortszeit) 0,1 Prozent höher bei 22.234 Punkten. Im frühen Handel war er zunächst bis auf 21.871 Stellen gesunken. Dann aber erklärte die chinesische Regierung, noch im August werde eine Delegation zu Gesprächen über den Handelsstreit in die USA fliegen.

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab ein Prozent nach.

Ein Euro wurde mit 1,1371 Dollar bewertet, 0,2 Prozent höher als am Mittwoch. Der Dollar wurde mit 110,78 Yen gehandelt.