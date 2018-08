MÄRKTE-Zurückhaltung an Börsen in Asien - Yuan erholt

Frankfurt/Tokio, 16. Aug (Reuters) - Anleger in Asien haben sich am Donnerstag in der Defensive gehalten. Zwar wollen China und die USA noch in diesem Monat einen neuen Anlauf nehmen zur Lösung des Handelskonflikts. Trotzdem hatten Investoren keine Lust auf Aktien: Der 225 Werte umfassende Leitindex in Japan schloss 0,1 Prozent schwächer bei 22.192 Punkten, der breiter gefasste japanische Index Topix verlor 0,6 Prozent auf 1687 Zähler. Auch an den Börsen in Peking und Shanghai herrschte Zurückhaltung, die dortigen Aktienindizes fielen um je rund ein halbes Prozent. Eine chinesische Delegation will nach Angaben des Pekinger Handelsministeriums Ende des Monats auf Einladung der Amerikaner in die USA fliegen, um über den seit Monaten schwelenden Streit über höhere Zölle für Waren zu sprechen. Beide Länder haben schon mehrfach versucht, den Streit im Dialog zu lösen, waren dabei aber nicht entscheidend vorangekommen. Am Devisenmarkt sorgte die Nachricht für Entspannung. Die chinesische Währung, die in den vergangenen Tagen unter Druck gestanden hatte, erholte sich leicht. Ein Dollar fiel zeitweise auf 6,87 Yuan und rückte weiter von der Sieben-Yuan-Marke ab, die zuletzt während der Finanzkrise 2008 erzielt wurde. Chinesische Airlines gingen deswegen auf Erholungskurs. China Express Airlines stiegen um 3,4 Prozent, China Southern Airlines, China Eastern Airlines und Air China rückten zwischen zwei und fünf Prozent vor. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.192,04 -0,1 Topix 1.687,15 -0,6 Shanghai 2.708,02 -0,6 CSI300 3.280,05 -0,4 Hang Seng 27.136,40 -0,7 Kospi 2.240,79 -0,8 MSCI-Index Asien ex Japan 519,40 -0,3 Euro/Dollar 1,1381 Pfund/Dollar 1,2719 Dollar/Yen 110,84 Dollar/Franken 0,9922 Dollar/Yuan 6,8926 Dollar/Won 1.129,79 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % COMSYS HOLDINGS +2,4 PACIFIC METALS -6,8 AMADA HOLDINGS +2,4 SHISEIDO -5,4 FAST RETAILING +2,1 JXTG HOLDINGS -5,4 MATSUI SEC +2,1 MITSUI MIN & -5,4 SML KANSAI ELE PWR +2,1 SHOWA DENKO -5,4 (Reporter: Ayai Tomisawa, Luoyan Liu, Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)