MÄRKTE-Anleger in Tokio hoffen auf Lösung im Handelsstreit

Tokio, 17. Aug (Reuters) - Die Anleger an den japanischen Aktienmärkten haben am Freitag auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen China und den USA gesetzt. Der Nikkei-Index legte 0,4 Prozent auf 22.270 Punkte zu, der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent auf 1697 Zähler. "Investoren gehen langsam davon aus, dass es Zeichen für ein Ende des eskalierenden Handelskriegs geben könnte", sagte Takuya Takahashi, Finanzmarkt-Stratege bei Daiwa Securities. China hatte am Donnerstag erklärt, noch im August werde eine Delegation in die USA fliegen, um Lösungen in dem Streit zu suchen. In den vergangenen Wochen hatte sich der Konflikt zwischen beiden Ländern immer weiter zugespitzt. Nachdem zunächst die USA auf Anordnung von Präsident Donald Trump Sonderzölle auf chinesische Produkte verhängt hatte, reagierte China mit Gegenmaßnahmen. Unter den Einzelwerten mussten die Chiptitel Federn lassen. Screen Holdings und Tokyo Electron verloren 2,9 und 1,4 Prozent, nachdem der weltgrößte Chipanlagenbauer Applied Materials mit seiner Prognose für das laufende Vierteljahr die Märkte enttäuscht hatte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.270,38 +0,4 Topix 1.697,53 +0,6 Shanghai 2.694,67 -0,4 CSI300 3.256,95 -0,6 Hang Seng 27.245,56 +0,5 Kospi 2.246,48 +0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 521,69 +0,5 Euro/Dollar 1,1376 Pfund/Dollar 1,2721 Dollar/Yen 110,83 Dollar/Franken 0,9970 Dollar/Yuan 6,8909 Dollar/Won 1.125,49 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % FAMILYMART UNY +5,4 SCREEN HOLDINGS -2,9 H KAWASAKI KISEN +4,8 FAST RETAILING -2,2 PACIFIC METALS +4,2 EISAI -2,2 KYOWA HAKKO KRN +4,1 TAKEDA PHARM -2,2 JGC CORPORATION +3,8 COMSYS HOLDINGS -2,2