MÄRKTE-Handelsstreit setzt Asiens Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 05. Sep (Reuters) - Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen des US-Handelsstreits mit diversen Staaten ziehen sich Anleger aus den asiatischen Börsen zurück. Der japanische Nikkei-Index verlor am Mittwoch 0,3 Prozent auf 22.626 Punkte und die Börse Shanghai büßte sogar 0,9 Prozent ein. Börsianer rechnen damit, dass US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen neue Strafzölle auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar verhängt. Kopfschmerzen bereitete Investoren außerdem der Taifun Jebi, der über die japanische Insel Honshu hinwegfegt und unter anderem den wichtigen Flughafen Kansai bei Osaka lahmlegte. Vor diesem Hintergrund fiel der Index für die japanische Luftfahrt-Branche zeitweise auf ein Zwölf-Monats-Tief von 316,52 Punkten. Die Aktien von Fast Retailing stiegen dagegen um drei Prozent. Der Betreiber des auch in Deutschland aktiven Modehändlers Uniqlo steigerte seinen Umsatz auf dem japanischen Heimatmarkt den Angaben zufolge um 8,8 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.607,17 -0,4 Topix 1.704,96 -0,8 Shanghai 2.724,06 -1,0 CSI300 3.323,94 -1,2 Hang Seng 27.412,08 -2,0 Kospi 2.292,75 -1,0 Euro/Dollar 1,1584 Pfund/Dollar 1,2853 Dollar/Yen 111,47 Dollar/Franken 0,9729 Dollar/Yuan 6,8371 Dollar/Won 1.120,70 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)