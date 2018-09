MÄRKTE-Handelsstreit und Erdbeben belasten asiatische Börsen

Tokio, 06. Sep (Reuters) - Die Furcht vor einer Verschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China hat den asiatischen Märkten am Donnerstag zugesetzt. Der Nikkei-Index verlor 0,4 Prozent auf 22.487 Zähler, der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent. Für Verunsicherung sorgte auch ein schweres Erdbeben auf Hokkaido, bei dem mindestens zwei Menschen ums Leben kamen und auf weiten Teilen der japanischen Insel der Strom ausfiel. In puncto Handelsstreit spekulierten Investoren darauf, dass US-Präsident Donald Trump zeitnah neue Zölle verhängen könnte. "Eine Eskalation des US-chinesischen Handelskrieges könnte unmittelbar bevorstehen", sagten Analysten der US-Großbank JP Morgan. Allerdings sei der genaue Zeitpunkt dafür unklar. Dies rechtfertige die Vorsicht am Markt. Auch in China ging es mit den Kursen nach unten. Die Börse in Shanghai gab 0,6 Prozent nach, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen 1,2 Prozent. Unter den Einzelwerten in Tokio stachen Hokkaido Electric Power heraus, die um mehr als sechs Prozent nach dem Erdbeben abrutschten. Ein Sprecher des Versorgers sagte am Donnerstag, nach dem Beben der Stärke 6,7 seien alle Kohlkraftwerke auf der Insel notfallmäßig abgeschaltet worden. Hokkaido ist die nördlichste der japanischen Hauptinseln. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.487,94 -0,4 Topix 1.692,41 -0,7 Shanghai 2.692,87 -0,4 CSI300 3.265,76 -1,0 Hang Seng 26.895,95 -1,3 Kospi 2.286,30 -0,2 Euro/Dollar 1,1627 Pfund/Dollar 1,2907 Dollar/Yen 111,39 Dollar/Franken 0,9703 Dollar/Yuan 6,8367 Dollar/Won 1.123,80 (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)