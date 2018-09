MÄRKTE-Furcht vor neuen China-Zöllen verunsichert Anleger in Asien

Frankfurt/Tokio, 07. Sep (Reuters) - Die Furcht vor neuen US-Zöllen auf Waren aus China hat die Anleger an den Börsen in Asien am Freitag verunsichert. Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,8 Prozent tiefer bei 22.307 Punkten, der breiter gefasste Topix gab 0,5 Prozent auf 1684 Zähler nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans büßte rund ein halbes Prozent ein. Die Börsen in China notierten kaum verändert. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, zusätzliche Zölle von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar zu verhängen. China drohte bereits mit weiterer Vergeltung. "Es ist unwahrscheinlich, dass die Zölle nicht eingeführt werden, weil die US-Regierung der Meinung ist, dass sie den Handelskrieg gewinnt", schrieben Analysten der US-Investmentbank JPMorgan. Nervosität bei Anlegern schürte außerdem ein Bericht des US-Fernsehsenders CNBC, wonach Trump erwägen soll, auch den US-Handel mit Japan auf den Prüfstand zu stellen. Der Sender berief sich auf einen Journalisten des "Wall Street Journal". Unter Druck standen Technologietitel, nachdem es an der Wall Street bei den Werten einen Ausverkauf gegeben hatte. So sackten in Japan die Aktien des Halbleiterherstellers Advantest um 7,2 Prozent ab, Tokyo Electron verlor 5,9 Prozent. Auf Export fokussierte Firmen wie die Autobauer Toyota und Mazda rutschten um ein Prozent ab. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.307,06 -0,8 Topix 1.684,31 -0,5 Shanghai 2.691,54 +0,0 CSI300 3.264,67 +0,1 Hang Seng 26.875,10 -0,4 Kospi 2.278,49 -0,4 Euro/Dollar 1,1630 Pfund/Dollar 1,2927 Dollar/Yen 110,68 Dollar/Franken 0,9653 Dollar/Yuan 6,8386 Dollar/Won 1.122,60 (Reporter: Ayai Tomisawa, Wayne Cole, Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)