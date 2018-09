MÄRKTE-China-Börsen im Minus wegen Handelsstreit - Nikkei schließt fester

Frankfurt/Tokio, 10. Sep (Reuters) - Die Börsen in Asien sind uneinheitlich in die neue Handelswoche gestartet. In Japan überwog bei Anlegern die Freude über unerwartet solide Wirtschaftsdaten. Der Leitindex Nikkei schloss 0,3 Prozent höher bei 22.373 Punkten. In China zogen Investoren dagegen wegen des Handelsstreits mit den USA die Reißleine. Die Leitindizes der Börsen in Shanghai und Shenzen verloren jeweils mehr als ein Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte ebenfalls ein Prozent schwächer. "Anleger werden vorsichtig, weil sie eine Eskalation im Zollstreit fürchten", sagte Analyst Hikaru Sato vom Brokerhaus Daiwa Securities. "Aber manche glauben, dass US-Präsident Donald Trump vor den Zwischenwahlen die eigenen Börsen nicht belasten will und hoffen daher, dass Trump künftig weniger provokativ ist." Der US-Präsident hatte am Freitag gesagt, zusätzlich zu unmittelbar drohenden Zöllen auf chinesische Waren in Höhe von 200 Milliarden Dollar könne er kurzfristig weitere Abgaben anordnen. Diese beträfen zusätzliche Importe im Umfang von 267 Milliarden Dollar. Einer der großen Verlierer in China waren die Aktien des Handy- und Netzwerkproduzenten ZTE, der seit längerem unter dem Handelsstreit und Sanktionen der USA leidet. Die Titel rutschen in Hongkong und Shenzen um 4,2 und 5,5 Prozent ab. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.373,09 +0,3 Topix 1.687,61 +0,2 Shanghai 2.675,73 -1,0 CSI300 3.236,09 -1,3 Hang Seng 26.670,46 -1,1 Kospi 2.286,80 +0,2 Euro/Dollar 1,1547 Pfund/Dollar 1,2912 Dollar/Yen 110,95 Dollar/Franken 0,9697 Dollar/Yuan 6,8606 Dollar/Won 1.128,40 (Reporter: Swati Pandey, Ayai Tomisawa, Patricia Uhlig, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)