MÄRKTE-Schwächerer Yen hilft Nikkei auf die Sprünge

Frankfurt/Tokio, 11. Sep (Reuters) - Die schwächere japanische Währung hat den Aktienbörsen in Tokio am Dienstag Kursgewinne beschert. Vor allem Exporttitel waren gefragt, da Anleger darauf setzten, dass wegen des günstigeren Yen japanische Waren im Welthandel mehr Chancen haben. Allerdings wurde die Stimmung gedrückt von den Sorgen der Anleger vor einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,3 Prozent auf 22.664 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte um 0,7 Prozent auf 1.698 Zähler zu. In China gaben die Leitbörsen dagegen etwas nach. Der MSCI Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans veränderte sich kaum. Im Zollkonflikt zwischen den USA und China ist keine Entspannung absehbar. Zu Wochenbeginn hatte die chinesische Führung mit Vergeltungsmaßnahmen für jeden weiteren Eskalationsschritt der USA gedroht. Im Fokus an der Börse in Tokio stand der Chiphersteller Renesas Electronics, dessen Kurs um 4,4 Prozent anzog. Der Konzern kauft für 6,7 Milliarden Dollar den US-Rivalen Integrated Device Technology (IDT), um sich Technologie für selbstfahrende Autos zu sichern. Gefragt in Japan waren auch Aktien von exportorientierten Firmen wie Toyota, Panasonic und Bridgestone Corp. Die Titel legten Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.664,69 +1,3 Topix 1.698,91 +0,7 Shanghai 2.666,47 -0,1 CSI300 3.227,48 -0,1 Hang Seng 26.545,50 -0,3 Kospi 2.284,77 -0,2 Euro/Dollar 1,1610 Pfund/Dollar 1,3050 Dollar/Yen 111,45 Dollar/Franken 0,9746 Dollar/Yuan 6,8652 Dollar/Won 1.124,89 (Reporter: Daniel Leussink, Patricia Uhlig, redigiert von Christian Rüttger