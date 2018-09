MÄRKTE-Handelsstreit drückt Börse Shanghai auf 2-1/2-Jahres-Tief

Frankfurt/Tokio, 12. Sep (Reuters) - Die Furcht vor einem ausgewachsenen Handelskrieg zwischen den USA und China setzt den asiatischen Börsen erneut zu. Der Leitindex der Börse Shanghai fiel am Mittwoch um bis zu 0,7 Prozent auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief auf 2647,17 Punkte. Der Hang Seng aus Hongkong notierte mit 26.219,56 Zählern so niedrig wie zuletzt vor gut einem Jahr. China beantragte bei der Welthandelsorganisation WTO die Genehmigung von Sanktionen gegen die USA wegen angeblich missachteter WTO-Regeln aus dem Jahr 2013. Anleger werteten dies als Möglichkeit für die Regierung in Peking, US-Präsident Donald Trump die Quittung für dessen Drohungen mit zusätzlichen Strafzöllen zu geben, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. "Die Beziehungen zwischen den USA und China waren vorher schon angespannt und werden sich wohl weiter verschlechtern." Vor diesem Hintergrund gab auch die japanische Börse nach. Der Nikkei-Index büßte 0,3 Prozent auf 22.592,57 Stellen ein. Die Regierung in Tokio verhandelt ebenfalls mit den USA über ihre Handelsbeziehungen. Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt zählten Maschinenbauer wie DMG Mori, Tsugami, Okuma und Makino Milling. Deren Titel verbilligten sich um bis zu 6,4 Prozent, nachdem der Branchenverband für August einen Rückgang des Auftragseingangs um 4,4 Prozent bekannt gegeben hatte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.595,88 -0,3 Topix 1.691,32 -0,5 Shanghai 2.663,64 +0,0 CSI300 3.212,69 -0,4 Hang Seng 26.419,61 +0,0 Kospi 2.282,07 -0,1 Euro/Dollar 1,1596 Pfund/Dollar 1,3014 Dollar/Yen 111,51 Dollar/Franken 0,9733 Dollar/Yuan 6,8684 Dollar/Won 1.127,40 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)